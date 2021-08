Juventus sul mercato, una corsa disperata contro il tempo. Tutti i nomi sul tavolo di Allegri, "missione quasi impossibile"?

30 agosto 2021 a

La Juventus è alla ricerca disperata del colpo che possa svoltare l'inerzia, e la stagione. Dopo due gare di campionato e un solo punto raccolto, Max Allegri e la Signora sono già a questo punto. E buona parte della colpa è della cessione di Cristiano Ronaldo, che ha sì dato sollievo alle casse societarie e magari un po' più di compattezza allo spogliatoio, ma tolto anche la granitica certezza di avere un uomo in grado di segnare un gol a partita o giù di lì. Il mercato chiude domani, e Cherubini e Nedved stanno seguendo due piste: un centrocampista e un attaccante, per dare peso ai reparti fin qui più deludenti.



In mezzo il preferito di tutto è Pjanic, in uscita dal Barcellona. Il bosniaco, regista di centrocampo, gradirebbe un ritorno a Torino ma sta parlando anche con il Siviglia, che lo vorrebbe in prestito. "Exor ha anticipato il versamento di 75 milioni in vista dell'aumento di capitale, cancellando i problemi con l’indicatore di liquidità - ricorda la Gazzetta dello Sport -, ma l'attenzione ai conti resta alta". Viva anche l'ipotesi Axel Witsel, mediano belgo che però tatticamente è diverso da Pjanic. Segno che anche qua regna un po' di confusione. Peraltro, il Borussia Dortmund non pare avere intenzione di privarsene. Per il francese Tolisso del Bayern Monaco, invece, il problema è la formula: i bavaresi non considerano il prestito. E serve una uscita dal reparto: occhio a McKennie, seguito sempre dall'ex Paratici che lo vorrebbe portare al Tottenham.



In attacco il sogno quasi proibito è sempre Mauro Icardi: l'argentino del Psg, ex capitano dell'Inter, potrebbe arrivare in bianconero "tra gennaio e giugno 2022", spiega sempre la Gazzetta dello Sport. Molto più complicato fare l'affare ora. E c'è il problema dell'ingaggio: 8 milioni a stagione più 2 di bonus.

