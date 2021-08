La Juventus piange Francesco Morini: addio allo storico stopper, era il "pirata Morgan" degli anni '70

31 agosto 2021 a

Un grande della Juventus non è più in vita. Si tratta di Francesco Morini, venuto a mancare all’età di 77 anni: storico stopper degli anni Settanta, con il club bianconero aveva giocato la bellezza di 377 partite, vincendo cinque scudetti, una coppa Italia e una coppa Uefa. Era soprannominato Morgan, proprio come il pirata, perché aveva un’abilità straordinaria nel rubare il pallone agli avversari.

Alcuni lo definivano una piovra che con i suoi tentacoli arrivava ovunque: a distanza di decenni questa descrizione è stata poi attribuita a un altro giocatore della Juventus, Paul Pogba, che però ha caratteristiche tecniche completamente diverse. Ma d’altronde quello di Morini era un altro tempo e soprattutto un altro calcio, in cui ancora esisteva il ruolo di stopper ed era pure molto importante. Secondo i cronisti dell’epoca, Morini si meritava il soprannome Morgan perché aveva il coraggio e l’impeto di un pirata in area di rigore.

Juve, due colpi per dimenticare Cristiano Ronaldo: fuori i nomi, ultimo giorno di calciomercato

Nel corso degli anni Settanta la coppia che formava con Gaetano Scirea veniva descritta quasi come insuperabile. Uno era un difensore arcigno e spietato, l’altro aveva tempismo e capacità di far ripartire l’azione: insieme si completavano e facevano grande la Juventus. “Ho sempre saputo di avere piedi non raffinatissimi - aveva spiegato una volta Morini - quindi il mio compito era recuperare palla e poi appoggiarla al compagno più vicino”.

