Juventus, la scelta di Massimiliano Allegri: ecco chi fa fuori dalla lista Champions, un caso in bianconero

La Juventus ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la fase a gironi della prossima Champions League: presente il brasiliano Arthur, nonostante l'operazione alla cartilagine tra tibia e perone che lo terrà fuori fino a ottobre, assente invece Kaio Jorge, anche lui al momento fuori per un infortunio muscolare. La Juve debutterà il 14 settembre in trasferta contro gli svedesi del Malmö.

Per quanto riguarda Arthur, è di pochi giorni fa l'annuncio della sua guarigione: a circa un mese e mezzo dall'intervento il brasiliano ha fatto sapere di aver superato il problema di calcificazione che lo tormentava già dall'anno scorso e verso l'inizio di ottobre potrebbe essere nuovamente a disposizione di Allegri.

Per Kaio Jorge, invece, si attendono a breve nuovi esami, dopo che lo scorso 23 agosto aveva rimediato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Fuori dalla lista anche Luca Pellegrini, rimasto a Torino per provare a giocarsi le proprie carte. Kaio Jorge doveva essere il gioiellino di mercato che doveva rafforzare la Juve in attacco, soprattutto ora con la partenza di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano, invece, ha rimediato un infortunio, non grave, ma che gli pregiudica l'ambientamento nel calcio italiano.

