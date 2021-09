Juventus, ultras contro Andrea Agnelli: "Squadra distrutta e stadio salotto", bianconeri a pezzi

02 settembre 2021 a

Due striscioni a firma Viking, gruppo ultrà juventino, appesi fuori dell'Allianz Stadium, per contestare il mercato fatto dalla società e anche per una lotta intestina tra le varie frange della tifoseria bianconera. Il primo criticava il presidente Agnelli e Alberto Pairetto, dirigente della Juve responsabile dei rapporti con i tifosi. Il secondo era invece un avvertimento ad un altro gruppo di ultrà.

Nel caso di Agnelli si contesta l'ultima sessione di mercato, con la cessione di Cristiano Ronaldo e l'arrivo dei solo Kaio Jorge e Locatelli: "Squadra distrutta e uno stadio salotto... Agnelli e Pairetto disastro perfetto". Si leggeva nel primo striscione. Il secondo, invece, riguardava nello specifico il tifo organizzato, contrasti interni tra i gruppi ultrà e il resto della tifoseria organizzata. Nulla a che vedere con il campo, dunque, rivela Sportmediaset.

"Ma è da lì, dal campo, che partendo dalla prossima partita con il Napoli dovranno arrivare le risposte attese, dalla squadra e da Max Allegri. Risposte per invertire il trend negativo di un inizio di campionato che tra Udinese ed Empoli ha portato alla Juve un solo punto in classifica", scrive sempre Sportmediaset. Maggiore delusione dei tifosi della Juve anche dopo la splendida prestazione in nazionale di CR7, col suo Portogallo, autore della doppietta vincente contro l'Irlanda messa a segno oltre il 90' quando i lusitani perdevano ancora per uno a zero.

