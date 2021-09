Milan, Franck Kessie diventa un incubo: la mano del Psg, per il rinnovo si mette malissimo

04 settembre 2021 a

Più di una semplice ipotesi di mercato: Franck Kessie potrebbe seguire a ruota quanto già fatto da Gigio Donnarumma. Ossia chiedere una cifra fuori dalle possibilità rossonere per rinnovare il contratto con il Milan. Il calciatore avrebbe rifiutato l'offerta di 6,5 milioni di euro l'anno per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022. Ben quattro milioni in più dei due percepiti attualmente.

Per il centrocampista non sembrano esserci grandi margini. A riguardo Paolo Maldini, direttore tecnico della squadra, è stato chiaro: "I rinnovi andranno fatti seguendo le linee della società". D'altronde di monte ingaggi il Milan ne ha già visti troppi con Donnarumma e Calhanoglu. Il rischio ora è quello di perdere anche Kessie a zero a fine stagione o cederlo, in cambio di un piccolo indennizzo, a gennaio.

Maldini infatti difficilmente potrà offrire di più al calciatore, che potrebbe invece ottenere più soldi da Parigi. Sicuramente con meno problemi finanziari. Leonardo stima da sempre il centrocampista ivoriano ed è pronto a non farsi scappare anche questa occasione. Nulla di diverso rispetto a quanto fatto con il portiere della Nazionale, Donnarumma. Intanto sul fronte Inter il saldo attivo prodotto dalle operazioni di mercato ha alleggerito la situazione economica, con i nerazzurri che possono tirare un sospiro di sollievo.

