Ciro Immobile, Mario Sconcerti boccia la prestazione contro la Svizzera: l'attaccante massacrato dai social

Mario Sconcerti ha analizzato la partita dell'Italia contro la Svizzera e attribuisce il calo della Nazionale a quello di alcuni suoi giocatori fondamentali. A partire da Ciro Immobile. “Il momento di difficoltà viene dalla piccola deriva di alcuni giocatori fondamentali. Il primo è Immobile che è generoso, ma non c’entra niente con questa squadra. Immobile ha bisogno di profondità. Non ha il fisico né il tempo per il gioco da piccola area. Sa fare benissimo altre cose”, ha scritto sul Corriere della Sera.

Il bomber della Lazio è andato a segno l’ultima volta proprio contro la Svizzera, nella seconda gara all’Olimpico, giocata lo scorso Europeo. Su Twitter, il bomber campano è finito in tendenza. E non per qualcosa di positivo. Il biancoceleste è stato di una protagonista di una partita incolore, dopo quella altrettanto non positiva contro la Bulgaria giovedì scorso.

Mentre Enrico Varriale spiega che ci vuole una valida alternativa ad Immobile in vista dei prossimi Mondiali in Qatar: "Raspadori è un giovane interessante. Questa squadra per essere competitiva al massimo ai prossimi Mondiali ha bisogno di un sostituto di Immobile. Belotti gli ha spesso dato il cambio ma serve qualcosa in più. Giocatori come Scamacca e Kean andranno seguiti molto attentamente nei prossimi mesi", svela il giornalista Rai.

