Mario Adinolfi, sfregio gratuito a Paola Enogu dopo il trionfo all'Europeo: "Torneo minore. E all'Olimpiade ha fallito"

06 settembre 2021 a

a

a

L’Europeo vinto dalla Nazionale femminile di pallavolo in Serbia vale poco secondo Mario Adinolfi, che ha definito la rassegna un "torneo minore". In un tweet pubblicato dal proprio account Twitter, Adinolfi ha anche commentato la figura di Paola Egonu, premiata come migliore giocatrice di questa edizione del torneo continentale, dopo aver già polemizzato con la campionessa ai tempi delle Olimpiadi. "Mi chiedono un commento su Egonu il commento è che alle Olimpiadi ha fallito causando il brutto risultato delle azzurre perché non sa reggere i social", concetto già ribadito tempo fa.

Egonu? Malagò se ne frega del politicamente corretto: chi saranno i portabandiera azzurri alle Olimpiadi

"Il che, confermo, non ne fa una gran vessillifera olimpica. Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene". Ha continuato Adinolfi. L'aveva attaccata quando era stata scelta come portabandiera della squadra azzurra alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo Adinolfi, in quell’occasione Egonu sarebbe stata scelta "senza nessun merito sportivo", ma solo per il fatto che "incarna un cliché".

"Ma pijatela ner c***o". L'azzurra Enogu si scusa due volte, la russa la ignora. Sotto rete finisce in disgrazia | Video



A replicare ad Adinolfi arriva anche Ivan Zaytsev. L’azzurro, infatti, non le ha mandate a dire al leader di Popolo e Famiglia dopo l’ennesimo attacco a Paola Egonu: “Guarda che se anche te lo chiedono un parere, puoi benissimo non scrivere fesserie è questo il punto“. Per inciso, la stessa Enogu, dopo il trionfo azzurro all'Europeo si era prestata a un duro sfogo: "Dopo tutta la mer*** i campioni d'Europa siamo noi", si era sfogata. E questo, però, Adinolfi non lo può proprio smentire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.