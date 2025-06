Mario Adinolfi, il dramma segreto "Perché ho preso 5 chili all'anno"

Cinque chili al giorno. Tutto per colpa di quella tragica scomparsa. Mario Adinolfi, giornalista e oggi naufrago dell'Isola dei Famosi, ha raccontato ai telespettatori di Mediaset il motivo che lo spinto a prender così tanto peso. "Ogni anno ingrassavo di 5 kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutto è saltato per anni, anche la Fede. Non ho mai provato a cambiare, questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso".

Adinolfi ha raccontato di non aver mai metabolizzato la morte della sorella, che si è tolta la vita a soli 22 anni. "Mia sorella, l'unica che avevo, si è suicidata. E o legatissimo a lei. Che si fa nella vita quando una persona così cara ti dice 'non mi dai la motivazione per vivere'?".