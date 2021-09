Juventus, Andrea Agnelli umiliato da mister Uefa Ceferin: "Come è scappato"

07 settembre 2021 a

Messi a tacere i ribelli della Superlega, rinsaldato l'asse di potere grazie alla spalla di Al Khelaifi, padrone del Psg e "messo" subito a fare il presidente dell'associazione europea dei club, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin parla ormai da padrone del vapore.

In occasione dell'assemblea generale dell'Eca, Ceferin è tornato a parlare sulla Superlega, riservando una nuova una stoccata all'ex amico Andrea Agnelli senza mai nominarlo: «Quando attraversi una tempesta hai bisogno di un buon capitano e l'Eca ce l'ha - il riferimento al nuovo presidente Al Khelaifi - mentre quello che c'era prima è scappato dalla nave». Il numero uno della Uefa ha ammesso che ci sarà un nuovo fair play finanziario che però «non supporterà comportamenti irresponsabili ma sarà solido, incoraggerà gli investimenti: i club devono capire che le strategie finanziarie possono impattare su tutte le altre».

Inevitabile un riferimento alla possibilità ventilata dalla Fifa di Gianni Infantino che i Mondiali vengano giocati ogni due anni anziché quattro: «Più non è sempre sinonimo di meglio. Il Mondiale ha il valore che ha perché si fa ogni quattro anni, giocarlo ogni due lo svaluterebbe. Il calendario internazionale non ne ha bisogno come i calciatori non hanno bisogno di trascorrere le estati a giocare anziché riposarsi».

