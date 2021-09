Michael Schumacher, Corinna rompe il silenzio: "È lì, ma è diverso. Ogni giorno della mia vita...", una drammatica conferma

08 settembre 2021 a

a

a

Tra pochi giorni, il prossimo 15 settembre, uscirà su Netflix l'attesissimo documentario su Michael Schumacher. E proprio ora torna a parlare Corinna, la moglie del campione di Formula 1, le cui parole sono state rilanciate da Télé-Loisirs, tv francese che ha avuto accesso alle immagini dell'attesa serie proposta dalla piattaforma streaming.

"Leclerc o Sainz? Alla Ferrari manca un pilota forte": parla Jacques Villeneuve, il vero guaio a Maranello

Sette anni fa, il drammatico incidente a Meribel, era il 29 dicembre 2013: da quel giorno, il massimo riserbo sulle condizioni del sette volte campione del mondo. "Non ho mai incolpato Dio per quello che è successo. È stata solo sfortuna, come potrebbe capitare a chiunque. Certo, mi manca ogni giorno. Ma non sono l'unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui. Ma Michael è lì. È diverso ma lo è. E questo ci dà la forza, penso", confida Corinna.

"O così o la Formula 1 rischia di sparire". Parla Jean Todt: Ferrari e non solo, rivoluzione sconcertante

E ancora, le parole riportate da Rmc Sport: "Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Lui si sottopone alle cure. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni e assicurarci che sia a suo agio, per fargli sentire la nostra famiglia, la nostra connessione - confida Corinna -. Qualunque cosa potrò fare, la farò. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come Michael lo avrebbe voluto e come lo vorrebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetti, e ora noi stiamo proteggendo Michael", spiega il suo impegno la moglie, in una testimonianza toccante e drammatica.

"Che ca*** fa, vuoi ammazzarmi?". Ciò che non avevate visto: la manovra "omicida" di Mazepina, furia-Schumacher. Caos all'Alfa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.