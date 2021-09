Juventus, Paolo Ziliani picchia durissimo: "Ma quale Covid... Conti in rosso, come sono ridotti e perché"

09 settembre 2021 a

Paolo Ziliani attacca pesantemente Andrea Agnelli: il giornalista de Il Fatto Quotidiano, dal suo profilo social, usa parole non proprio edificanti sul presidente della Juventus. Ad Andrea Agnelli viene imputata una presenza poco visibile, la storia della Superlega "arrivando a scrivere che Maurizio Arrivabene, amministratore dell’Area Football della Juventus, sia il suo badante".

Ziliani fa riferimento al bilancio 2020-21 della Juve chiuso con una perdita di almeno 191 milioni. Il dato non è ufficiale e la perdita potrebbe essere ancora più alta, visto che ad agosto la Juventus ha ceduto Romero e Ronaldo a un valore inferiore rispetto a quello di carico comunicando che nell’esercizio 2020-21 sarebbero state caricate le rispettive svalutazioni di 4,8 e 14 milioni.

Si tratta del quarto bilancio di fila in rosso per la Juventus: dopo il tris di utili tra il 2014 e il 2017 sono arrivati il -19 milioni del 2017-18, il -40 del 2018-19, il -90 del 2019-20 e l’enorme passivo dell’ultimo anno, in un crescendo aggravato dall’emergenza pandemica. "L’assenza di pubblico dall’Allianz Stadium per un’intera stagione è stata particolarmente penalizzante per le casse del club che potevano contare a regime su un’entrata di circa 80 milioni da biglietteria e attività collaterali da stadio", scrive la Gazzetta dello Sport. Il cda presieduto da Andrea Agnelli ha già dato l’ok a un aumento di capitale da 400 milioni da realizzarsi entro la fine del 2021: l’azionista Exor ha manifestato il suo impegno a sottoscrivere la sua quota di competenza anticipando 75 milioni in conto capitale.

