Tiémoué Bakayoko, il ringraziamento ai tifosi del Milan per aver zittito i cori razzisti: "Io e Kessie orgogliosi"

San Siro ha prontamente reagito e il Milan ha annunciato che valuta di presentare un esposto in Figc. Adesso anche Bakayoko dice la sua: i cori razzisti indirizzati dagli ultras della Lazio al centrocampista rossonero (e al compagno di squadra Kessie) durante il match di di campionato si sono uditi chiaramente: ora, altrettanto chiaramente e prontamente, i responsabili vanno individuati e puniti. Questo è quello che chiede e pretende anche lo stesso Bakayoko.

"Ringrazio i tifosi rossoneri per l'accoglienza che mi hanno riservato" ha scritto oggi il francese sul proprio profilo Instagram. "E a quei tifosi della Lazio che hanno rivolto nei confronti miei e del mio fratello Frank Kessie dico che siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ho piena fiducia nel fatto che il nostro club saprà identificarli".

Il ritorno di Tiemoue Bakayoko al Milan non è stato molto fortunato, a parte la vittoria. il giocatore che è entrato nella ripresa è stato costretto ad uscire qualche minuto dopo per un fastidio fisico. Per il giocatore si tratta di un problema alla gamba sinistra, previsti esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

