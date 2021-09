Franck Kessie, addio al Milan già a gennaio? La brusca accelerata del Psg, un incubo per i rossoneri

06 settembre 2021 a

Franck Kessie e il Milan non riescono a trovare la quadratura per il rinnovo del contratto. Così il Psg, secondo quando scrive Footmercato, è pronto a lanciare l'offerta e a portarsi a Parigi l'ivoriano. La cifra è 9 milioni di euro a stagione al giocatore che, a questo punto, si trasferirebbe da Messi e soci già a gennaio. Il Milan era fermo 6,8 milioni annui. Una cifra superata dal potente club parigino. Con un eventuale addio a gennaio anche il club rossonero riuscirebbe ad incassare qualche soldo visto che poi il centrocampista andrà comunque a scadenza.

Franck Kessie alle Olimpiadi? Ecco il gol che stupisce il mondo. Minuto 67: un grossissimo guaio per il Milan | Video

L’ipotesi non è assolutamente da scartare, visto che se il Milan non dovesse trovare un’intesa sul fronte rinnovo la situazione diverrebbe molto complicata. La scelta di cedere l’ivoriano a gennaio potrebbe diventare realtà in modo tale da scongiurare un addio a parametro zero dell’ex Atalanta.

Bomba Kessie, addio Milan? "Quanto chiede a Maldini per rinnovare", cifra impossibile

Al momento il mercato di gennaio è molto lontano, ma dalla Francia non hanno dubbi: Kessié è sul taccuino del Paris Saint Germain e in una squadra dove è appena approdato Lionel Messi può accadere di tutto. E sul giocatore non c'è soltanto il Psg, ma ci sarebbero offerte del Tottenham e anche della Juve, se riuscisse a liberarsi di Rabiot sempre a gennaio. Il club britannico, inoltre, avrebbe pronto un super contratto per il giocatore, qualora dovesse arrivare la rottura definitiva con il Milan. Ma in quel caso il Psg è il grande favorito.

