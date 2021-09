MotoGp, Joan Mir svela l'ultima vergogna di Marc Marquez: "Non capisco, uno che ha vinto 8 mondiali..."

19 settembre 2021 a

a

a

Veleni e accuse in MotoGp. Nel mirino ci finisce Marc Marquez, lo spagnolo tornato in pista quest'anno dopo il lungo stop dovuto ai problemi al braccio. A puntare il dito contro lo spagnolo è Joan Mir, campione del mondo in carica, il quale si è ritrovato a dover rallentare in diverse circostanze in qualifica a Misano, compreso il giro finale, iniziato però successivamente alla caduta di Fabio Quartararo alla Variante del Parco e dunque rovinato dopo pochi metri dalla bandiera gialla.

Quartararo trionfa a Silverstone, volo mondiale. Male Valentino, terza la Aprilia di Espargaro

Mir se la prende con Marquez nel corso delle interviste di rito che seguono la Q2, e afferma: "Non capisco perché un pilota che ha vinto otto titoli mondiali debba sempre avere bisogno di una scia, che faccia il suo lavoro e basta", ha picchiato durissimo contro il collega. Già, il "vizietto" di Marquez è noto: tra le sue scorrettezze, si annovera anche quella di cercare in modo ostinato la scia in qualifica, spesso in modo eccessivo.

MotoGp da pazzi: Binder trionfa sotto la pioggia, secondo Bagnaia. Valentino Rossi ottavo

In pole, per inciso, c'è Pecco Bagnaia, sempre più in grande spolvero. "Ho cercato di spingere già nel giro d’uscita dai box per scremare un po’ il gruppo di piloti che mi si attacca sempre dietro per fare il tempo, alla fine ho visto che ne erano rimasti due o tre, è andata bene", ha commentato dopo aver strappato la prima posizione in griglia.

"Ho accumulato una grande frustrazione". Vinales chiede scusa alla Yamaha dopo l'espulsione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.