Sampdoria, prima vittoria in campionato: Caputo e l'ex Candreva stendono l'Empoli

19 settembre 2021 a

a

a

Tutto facile per la Sampdoria che nel lunch match domenicale espugna Empoli per 3-0. La formazione di D'Aversa viene trascinata dai gol dell'ex Caputo (doppietta) e dalle giocate di Candreva: con questo risultato i blucerchiati centrano la prima vittoria stagionale e salgono a quota 5 punti in classifica. Resta invece a quota 3 l'Empoli, ancora a secco di punti al 'Castellani'.

Andreazzoli in avvio opta per un paio di variazioni rispetto alle attese: in difesa non c'è l'ex Tonelli, con Ismajli che affianca Luperto al centro, mentre Stojanovic e Marchizza vanno sugli esterni. In mediana ci sono Henderson, Ricci e Haas, mentre in attacco è tutto confermato con il trio Bajrami-Mancuso-Cutrone. La Sampdoria risponde confermando l'undici che ha pareggiato al Ferraris contro l'Inter: D'Aversa si affida al 4-4-2 con Caputo e Quagliarella supportati da Damsgaard e Candreva. L'inizio della gara è in favore dell'Empoli, che dopo una manciata di secondi già sfiora il vantaggio: Mancuso si libera bene al centro, chiamando Audero al primo miracolo di giornata. La Sampdoria, dopo un avvio in sordina, prova a guadagnare campo al 15': Candreva salta Stojanovic in velocità ed impegna Vicario che allontana di piede. La partita resta vibrante, con occasioni da entrambe le parti: l'Empoli cerca la manovra ragionata, la Samp punge in contropiede. Si arriva così al 31' quando l'equilibrio viene spezzato: ancora Candreva ad ispirare Caputo, con quest'ultimo che pesca il taglio giusto e batte Vicario per il classico gol dell'ex che vale lo 0-1. L'Empoli prova a reagire allo svantaggio, ma sono ancora i doriani a sfiorare a più riprese il raddoppio prima dell'intervallo: prima Caputo e poi Quagliarella esaltano i riflessi di Vicario.

Nella ripresa l'Empoli abbassa il suo baricentro per evitare le ripartenze dei blucerchiati, ma la formazione di D'Aversa continua ad imperversare nella metà campo avversaria. Al 52' arriva anche il raddoppio ospite, firmato ancora da Caputo: il centravanti manda al bar due difensori e con un potente sinistro firma lo 0-2. La gara è ormai segnata, nonostante i tentativi di Andreazzoli di rimetterla in piedi con gli innesti di Pinamonti, Zurkowski e Di Francesco. E' invece ancora la Sampdoria ad affondare il colpo, piazzando anche il tris con Candreva: l'esterno offensivo rientra sul destro e lascia partire una traiettoria imparabile per Vicario che capitola ancora una volta. E' la rete che chiude definitivamente i conti e regala il primo successo stagionale ai ragazzi di D'Aversa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.