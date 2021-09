Verona-Roma, match fatale per Mourinho: non basta Pellegrini, giallorossi ko 3-2

19 settembre 2021 a

a

a

La Roma di Jose Mourinho cade a Verona e vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attesa degli impegni di Milan e Napoli contro Juventus e Udinese. Buona la prima per Igor Tudor sulla panchina dell'Hellas, il tecnico croato sembra aver dato subito una precisa identità alla sua squadra: aggressività in tutte le parti del campo e voglia di non mollare mai. Così dopo la magia di Pellegrini nel primo tempo che illude la Roma, nella ripresa il Verona ribalta il risultato in meno di cinque minuti con Barak e Caprari. Poi dopo l'autogol di Ilic che rimette in partita la Roma, ci pensa Faraoni a far esplodere il Bentegodi con un capolavoro dal limite dell'area. Primi tre punti per il Verona che prova così ad allontanarsi dalla zona retrocessione, anche se la strada è ancora molto lunga.

Spezia beffa Venezia al 93': Bourabia firma colpo da tre punti, finisce 1 a 2

Lazio-Cagliari invece finisce 2-2, con un gran gol di Cataldi che salva i biancocelesti all'ultimo momento. Il Cagliari, nonostante il cocente svantaggio subito prima del duplice fischio, rientra in campo con la grinta e determinazione giusta: passano appena una manciata di secondi e Joao Pedro, servito splendidamente da Marin, fredda Reina e riporta tutto in equilibrio sull'1-1. I rossoblu prendono coraggio, approfittando di un passaggio a vuoto degli avversari: prima Nandez e poi Lykogiannis sfiorano il raddoppio, facendo tremare l'Olimpico. L'incubo locale si manifesta però al 62': Joao Pedro prende il tempo e scatta su Luiz Felipe, il suo pallone a rimorchio è per Keita Balde che è freddo a stoppare e a superare Reina per l'1-2 sardo. La Lazio accusa il colpo e Sarri prova a cambiare l'inerzia pescando dalla panchina: è proprio il neo entrato Cataldi a dare ragione al tecnico, trovando in mischia il 2-2 che ridà voce all'Olimpico con pochi minuti da giocare. Il convulso finale non muterà però gli equilibri, se non per l'espulsione di Zappa (doppio giallo) che incide relativamente. Lazio-Cagliari termina in parità: buon punto alla prima per Mazzarri, mentre Sarri deve rimandare ancora il ritorno alla vittoria.

Sampdoria, prima vittoria in campionato: Caputo e l'ex Candreva stendono l'Empoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.