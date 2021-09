Europei, l'Italvolley maschile trionfa contro la Slovenia: De Giorgi, Michieletto e Lavia, l'ultimo oro di una estate azzurra

20 settembre 2021 a

La Nazionale di pallavolo maschile conquista gli Europei e corona in maniera clamorosa l'estate più indimenticabile nella storia dello sport italiano. Dopo le azzurre dell'Italvolley, arriva l'oro degli uomini guidati dal ct Fefè De Giorgi, capaci di ribaltare la Slovenia dopo una finale passata a rincorrere e vincere al tiebreak una gara-capolavoro. A Katowoce, in Polonia, l'Italia torna così sul tetto d'Europa a 16 anni dall'ultimo trionfo e lo fa dopo un torneo di grandissima qualità, praticamente perfetto, e che ha avuto nella sfida agli sloveni forse l'unico, vero momento di difficoltà.

All’arena coperta Spodek i risultati dei 5 parziali rivelano in pieno l'altalena di emozioni vissute in campo e fuori: la battaglia finisce 3-2, 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11. E dire che dopo la delusione dell'Olimpiade di Tokyo 2020 senza medaglia, con l'addio di un totem come Osmany Juantorena e l'assenza per infortunio del trascinatore Ivan Zaytsev, per De Giorgi l'impresa sembrava ancora più proibitiva. Invece un gruppo giovane, riunito sotto l'ombrello del capitano Simone Giannelli, è riuscito a superare inesperienza e scetticismo scrivendo una delle pagine più belle del nostro volley. Dall'Europeo di calcio vinto contro l'Inghilterra agli oro indimenticabili dei Giochi, questi mesi di gloria azzurra meriteranno di essere ricordati anche per i nomi di Michieletto, Lavia e compagni.

