Nicolò Zaniolo, che succede? Scomparso dai social, mistero alla Roma: quelle voci sul giocatore

Che succede a Nicolò Zaniolo? Il giocatore della Roma è ancora un caso, e lo è soprattutto dopo il primo ko stagionale della squadra di Josè Mourinho, piegata dall'Hellas Verona. Zaniolo non è ancora al top dopo i molti infortuni e sta lavorando per migliorare la condizione. Ovvio, dopo un anno e mezzo di stop. Però, Nicolò è a disposizione dallo scorso lugli, e pur non essendosi mai fermato fatica a tornare in forma.

Da par suo, Mourinho è molto contento di lui. Zaniolo infatti è stato colpito dalle critiche di alcuni tifosi, accusato di non avere aiutato in fase difensiva e di non avere inciso in attacco. Ma il mister, da par suo, ha tagliato corto: "Un ragazzo con poca maturità? Posso dire solo il contrario". Insomma, chiara e convinta difesa di Zaniolo.

Ed in questo contesto, si nota anche una decisione del giocatore, il quale si è nuovamente levato dai social: addio Instagram, dove è molto attivo. Un chiaro messaggio a chi lo critica: ora si concentra solo ed esclusivamente sul calcio. Lavoro, palestra e Trigoria. Un gesto chiaro, lodevole, ma che in controluce fa anche comprendere come il momento sia delicato, soprattutto in questa fase della sua carriera. Dopo gli infortuni e dopo aver ritrovato la maglia della nazionale, è arrivato il momento di riconquistare anche la Roma.

