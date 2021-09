Mike Maignan, insulti razzisti e bestemmie prima di Juventus-Milan: chi è la "bestia", pesanti conseguenze

21 settembre 2021 a

Insulti razzisti e bestemmie contro Mike Maignan, prima di Juventus-Milan. Sta facendo il giro dei social, diventato subito virale, un video girato nella curva bianconera all'Allianz Stadium, in cui un presunto "tifoso" rovescia sul portiere francese dei rossoneri ogni tipo di vergogna.

Dalle imprecazioni contro Dio ai riferimenti al colore della pelle. Tra coloro che hanno denunciato c'è il giornalista esperto di cose di Milan Pietro Balzano Prota, su Twitter. "A questo punto se non interviene chi di dovere... è complicità", scrive polemicamente chiedendo a Figc e Juventus di prendere provvedimenti contro il razzista "travestito" da ultrà.

"Le telecamere ad alta definizione hanno ripreso certamente la scena - gli dà man forte un utente -, conoscono i posti occupati e non avranno difficoltà nel risalire alle persone responsabili. O vietano l'accesso, in maniera esemplare, o come società non dovranno più partecipare a campagne contro il razzismo".





A questo link il video degli insulti razzisti a Maignan prima di Juventus-Milan





Il caso, dopo poche ore, è già sbarcato in sedi più istituzionali rispetto a quella rappresentata da una bacheca social. Secondo indiscrezioni pubblicate dall'agenzia Adnkronos, il Milan ha contattato la Juventus, già nella giornata di ieri, in merito agli insulti razzisti rivolti a Maignan nel pre-partita del match di domenica sera (terminato 1-1 con, tra l'altro, una ottima prestazione proprio del portiere che sta sostituendo egregiamente Gigio Donnarumma volato in Francia al Psg). La società bianconera aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili.

