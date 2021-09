Sezer Ozturk, l'ex del Bayer spara a un 24enne e lo uccide: fuga-lampo, è caccia all'uomo in Turchia

28 settembre 2021 a

Sezer Ozturk è stato un calciatore di discreto successo, che ha giocato anche nel Bayer Leverkusen e si è costruito una carriera piuttosto lunga tra Germania e Turchia, dove ha vestito anche le maglie di Fenerbahce e Besiktas. Oggi 35enne, il turco naturalizzato tedesco è in fuga per evitare la cattura da parte della polizia, che lo cerca perché accusato di omicidio.

Ma andiamo con ordine: perché la polizia è alle calcagna di Ozturk? Stando a quanto riportato dall’emittente Ntv Spor, l’ormai ex calciatore sarebbe stato protagonista di un litigio in strada avvenuto una decina di giorni fa e sfociato in tragedia. Quindi adesso si trova in fuga per evitare l’arresto: secondo alcuni testimoni, Ozturk avrebbe aperto il fuoco verso un gruppo di persone nel distretto di Sile, Istanbul. A pagare con la vita è stato un ragazzo di 24 anni, il cui corpo è caduto sull’asfalto dopo essere stato colpito.

Ozturk è fuggito insieme alle persone che erano lì sul posto con lui. I media della Turchia spiegano che la polizia è ancora sulle tracce del gruppo, al momento irreperibile. Intanto si controllano anche i video girati da alcuni passanti: pare che Ozturk volesse passare con la sua auto in un punto in cui la famiglia della vittima stava facendo un picnic o forse un barbecue. Ne sarebbe nato un diverbio, sfociato poi nella morte di un 24enne.

