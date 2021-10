Gareth Soutghate, 3 mesi dopo Euro 2020: "Ricordiamoci che Inghilterra-Italia è finita pari". Una drammatica crisi di nervi

Lorenzo Pastuglia 01 ottobre 2021 a

a

a

Diciamolo forte e chiaro: dopo la finale di Euro2020 persa lo scorso 11 luglio a Wembley, agli inglesi ancora non è andata ancora giù la rabbia. Se il giorno dopo la finale, infatti, era partita la petizione di un tifoso per rigiocare il match, è arrivato il botta e risposta tra Leonardo Bonucci e Gareth Southgate, con il c.t. inglese che ha risposto alle parole rilasciare dal difensore della Juve alla rivista The Athletic, dove Leo ha detto che il "voler dimostrare che il risultato non era già scritto, è stato il segreto della nostra vittoria".



Le parole di Rice contro l’Italia - Lo stesso Bonucci aveva poi raccontato che le parole del calciatore Declan Rice hanno caricato la squadra di Mancini. - "Siamo 10 volte più motivati dell’Italia per vincere" — e aveva commentato così: "Sono il tipo di errori che fanno i giovani giocatori. Non puoi dire una cosa del genere. Non dovresti mai dire che vuoi qualcosa più di qualcun altro o che sei migliore di qualcun altro. Dovresti sempre metterti allo stesso livello del tuo avversario, mantenere un profilo basso e colpire al momento giusto. Questo è quello che abbiamo fatto noi".



Southgate: “Ricordiamoci che la finale è terminata con un pari” - Poche ore dopo è arrivata la risposta di Southgate: “Non sapevo nulla di questa storia fino a ieri — commenta il c.t. inglese — Credo che si deve sempre pensare a ciò che si dice pubblicamente, perché può essere usato come stimolo dal tuo avversario. Lo abbiamo fatto anche noi in passato e ci è servito. A volte certe cose, prese fuori contesto, sembrano più provocatorie di quanto lo siano. Se fosse andata davvero così, sono sicuro che Rice abbia imparato la lezione. Dovevamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi”. Prima della stilettata finale: "La partita è finita in pareggio — ha concluso Southgate — dobbiamo ricordarci di questo. Anche se hanno avuto merito di vincere il trofeo, non credo che quell'episodio sia stato decisivo".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.