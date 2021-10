Nascar, John Wes Townley morto in una sparatoria: il terribile sospetto sul pilota 32enne

Lorenzo Pastuglia 04 ottobre 2021 a

In una sparatoria scoppiata nella serata del 2 ottobre negli Usa, precisamente ad Athens, in Georgia, ha trovato la morte l’ex pilota Nascar, John Wes Townley, 31 anni. Sullo scontro a fuoco — nel quale è rimasta ferita anche una trentenne — stanno indagando gli investigatori. Probabile per la polizia l’ipotesi legata alla lite domestica, dato che il colpo mortale sarebbe stato dato da un conoscente dei due. Già arrestato dalla polizia, lo stesso ha ammesso di conoscere le persone alle quali ha sparato.



Chi era John Wes Townley - Townley avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 31 dicembre. Nato a Watkinsville, in Georgia, l’ex pilota ha disputato 186 gare in Xfinity e Truck Series, le due categorie minori del campionato americano per auto di serie. Nell’ultima serie, aveva vinto la sua unica gara Nascar nel 2015, correndo in un team di cui era proprietario il padre.



