Lewis Hamilton, motore "truccato"? Per la Red Bull, dopo le pesantissime accuse finisce (molto) male

Mercedes-Red Bull: è una battaglia anche fuori dalla pista. Tanto che la Red Bull ha presentato un reclamo, insospettita dal salto di qualità della Power Unit Mercedes in fase di accelerazione. Un miglioramento che tutti abbiamo notato dal GP di Silverstone, gara nella quale Max Verstappen è poi finito contro le barriere nel contatto con Lewis Hamilton. Ma secondo il sito tedesco Auto Motor und Sport, la segnalazione fatta alla Fia da Milton Keynes riguardo a un chiarimento sui dati GPS — che avevano fatto insospettire sia il team austriaco che la Ferrari — non ha portato a un nulla di fatto.

Per la Federazione internazionale, infatti, la protesta Red Bull non ha fondamento e l’operato di Stoccarda, in particolare dei motoristi della sede di Brixworth, non ha violato nessuna norma. Intanto questa settimana la lotta tra Hamilton e Verstappen continua sulla pista di Tuzla, in Turchia.

Un duello appassionante sul filo dei punti, e che ora vede Lewis avanti 246,5 punti contro 244,5 dopo la vittoria di Sochi. Probabile però che l’inglese, come Max, riceverà una penalizzazione sulla griglia di partenza per il cambio della quarta Power Unit, come già toccato all’olandese in Russia.

