Overtime, parlare di sport a Macerata: tra gli ospiti del Festival anche Chiambretti e Pardo

Torna l’Overtime e non mancano gli ospiti importanti per l’11esima edizione del festival sportivo con sede a Macerata, nelle Marche. Nell’appuntamento da domani, 6 ottobre, a domenica 10, ci saranno tra gli ospiti: Mauro Berruto, Gelindo Bordin, Federico Buffa, Maurizia Cacciatori, Maccio Capatonda, Piero Chiambretti, Cristiano Militello, Luca Pancalli, Pierluigi Pardo, Beppe Signori, Gianluca Mazzini, Nazareno Rocchetti, Marino Bartoletti e Mino Taveri. Il tema di quest’anno sarà dedicato ai “Colori”, per sottolineare l’impegno, la disciplina, la sfida, il benessere, la sostenibilità come sempre al centro degli eventi, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

Tanti anche i giornalisti presenti



Tra gli ospiti non mancheranno altri storici amici del Festival, protagonisti dello sport e grandi firme dello sport e del giornalismo: Nevio e Claudio Scala, Angelo Carotenuto, Valerio Calzolaio, Gerardo De Vivo, Alberto Facchinetti, Fulvio Paglialunga, Luca Leone, Stefano Vegliani, Andrea Capretti, Marta Elena Casanova, Federica De Stefani, Alessandra Ortenzi e Francesca Cipolloni. Ci sarà anche il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che analizzerà come sono cambiati calcio e sport negli ultimi anni. Per maggiori info e per il programma completo della manifestazione, basta cliccare sul sito di Overtime .





