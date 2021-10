Manchester United, il figlio di Wayne Rooney segna quattro gol e oscura Ronaldo Junior

Roberto Balestracci 06 ottobre 2021 a

a

a

Piccoli fenomeni crescono, o meglio, provano a seguire le orme di chi è già stato un fenomeno e una leggenda del calcio mondiale. Kai Rooney e Ronaldo Junior, figli rispettivamente di Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, sono compagni di squadra nelle giovanili del Manchester United e, dodici anni dopo l'ultima volta, ricostruiscono almeno nel nome il duo dei sogni che ha fatto le fortune dei Red Devils dal 2004 al 2009. Un tandem d'eccezione, visto che spesso accade che nel firmamento non ci sia posto per due stelle insieme, ma a prendersi la scena, tra i figli, per ora è solo uno dei due: Kai.

"Odore nauseabondo". Vince la Parigi Roubaix? Colbrelli infangato come Jacobs: "Doping"

L'inglese eclissa il compagno nel North-West derby contro il Liverpool e, nonostante la sconfitta per 5-4, la prestazione del giovane Rooney è da incorniciare. Il figlio dell'ex numero 10, nonché massimo goleador della storia dei Red Devils, segna tutti e quattro i gol della sua squadra con Cr7 junior rimasto a bocca asciutta.

Overtime, parlare di sport a Macerata: tra gli ospiti del Festival anche Chiambretti e Pardo

L'inseguimento delle orme dei padri è appena cominciato certo, ma il primo contratto firmato lo scorso dicembre con lo United da Kai e le sue prestazioni lasciano presagire che in un futuro non troppo lontano un altro Rooney possa scrivere un'altra pagina di storia. In Italia qualcuno già lo fa da generazioni con la famiglia Maldini come simbolo, ma serve tempo. Discorso diverso per la famiglia Ronaldo. Di certo il padre spronerà il figlio per farlo migliorare, ma riuscirà a farlo diventare un fuoriclasse come lui?

"Chi vince lo scudetto?". Il blitz delle Iene alla festa di compleanno di Ibra: finisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.