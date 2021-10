Valentina, avete mai visto la moglie di Andrea Pirlo? In spiaggia succede di tutto, foto bollenti di fine estate

06 ottobre 2021 a

Ultimi scatti dalla sdraio in spiaggia in attesa di una nuova panchina in campo. Andrea Pirlo è stato beccato dai paparazzi del settimanale Chi a Ibiza insieme a Valentina Baldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla ex moglie Deborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso.

Pirlo e Valentina stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di Pirlo: allenare la Juventus. L’ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua prima esperienza da allenatore in bianconero proprio lo scorso anno. Ora è a caccia di un nuovo ingaggio da mister, ma in attesa della panchina giusta si gode gli ultimi scampoli d’estate alle Baleari insieme alla Baldini.

Cristiano Ronaldo, il saluto ad Andrea Pirlo: "Grazie Maestro, è stato un onore". L'indizio in queste parole

Si è parlato anche di un interessamento del Barcellona per l'ex centrocampista bianconero, per sostituire sulla panchina catalana l'attuale allenatore Ronald Koeman che non garantisce più certi risultati chiesti dalla dirigenza del Barcellona. La sua panchina schricchiola e tra i nomi fatti per prendere il suo posto c'è proprio Andrea Pirlo che, per ora, si gode ancora il mare.

