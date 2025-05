Capezzone: Ecco cosa nascondono i giornaloni: che imbarazzo...

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali temi che trovano sui quotidiani nazionali in edicola questa mattina. Ampio spazio ovviamente al Conclave con le quotazioni di Parolin in rapida ascesa ma, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, non avrà molto tempo. Dopo i primi scrutini i giochi potrebbero cambiare. Ma c'è anche il flop di Merz sulle prima di pagine di oggi e Capezzone evidenzia l'imbarazzo dei giornaloni a nascondere la tranvata presa dalla locomotiva tedesca che tanto era stata osannata negli ultimi giorni anche in chiave (ahinoi) anti-italiana e anti-Meloni. Qui di seguito la clip completa con la rassegna stampa di Daniele Capezzone.