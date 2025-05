DiMartedì, sparata di Conte: "Con me l'Italia una Ferrari, cos'è diventata ora"

"La Ferrari è quella che gli aveva lasciato lei, immagino", lo ha incalzato il conduttore. E l'ex premier ha confermato: " E' evidente , lo dicono i dati, non lo dico io". Al centro del dibattito il tema dell'economia e l'attuale situazione italiana, con focus su produzione e salari. La colpa della premier, secondo Conte, sarebbe quella di aver depauperato quanto di buono ottenuto dal governo giallorosso, in primis i soldi del Recovery Fund.

"La destra e la destra estrema bisogna batterle democraticamente, non demonizzandole": Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Poi ha aggiunto: "Quando Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno vinto le elezioni io non ho tirato fuori il tema dell'antifascismo. Oggi però dico con forza 'dovete andare a casa', perché siete incapaci, state mettendo in ginocchio il Paese, avevate una Ferrari e la state facendo andare peggio di una vecchia utilitaria".

Peccato, però, che i dati dicano tutt'altro. E a confermarlo è stato l'Istat nei giorni scorsi: "Nel primo trimestre 2025 l’economia italiana registra una crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. La misura è quella del Pil espresso in valori reali corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Il risultato fa seguito ai segnali, anch’essi positivi, del quarto trimestre 2024, quando la crescita congiunturale risultava dello 0,2% (rivista al rialzo dallo 0,1% diffuso a marzo 2025) e quella tendenziale dello 0,5%".