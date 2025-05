Inter-Barcellona, la foto che svela il disastro blaugrana

La vittoria dell'Inter sul Barcellona è un punto fermo nella storia nerazzurra. Quando tutto sembrava perso, quando ormai la finalissima era cancellata dai calendari della società, ecco che arriva Acerbi a far esplodere San Siro. Una gioia fragorosa che ha poi portato l'Inter a chiudere i giochi sul 4-3 proprio ai supplementari regalando il pass per l'ultimo atto all'Allianz Arena. Ma in queste ore circola sui social uno screenshot, un'immagine piuttosto chiara che mostra quanto sia stato suicida l'assetto tattico del Barça proprio nei secondi che hanno preceduto il gol di Acerbi.

I giocatori di Flick hanno lasciato ampi spazi ai nerazzurri e in questi spazi si è consumato il disastro blaugrana con Acerbi che ha anticipato Araujo e battuto Szczesny. Pressing alto con sette uomini quando mancavano ormai 150 secondi alla finalissima.