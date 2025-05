Inter-Barcellona, escono prima del gol di Acerbi? Beffa incredibile per questi tifosi

A un passo dalla fine del match di Champions League, quando in molti hanno pensato che Inter-Barcellona sarebbe finita 2-3, qualche tifoso deluso ha deciso di lasciare San Siro prima del termine della partita. Peccato che poi sia arrivato il gol di Acerbi a cambiare le carte in tavola. A quel punto i tifosi nerazzurri hanno tentato di rientrare allo stadio ma senza successo. Gli steward non hanno permesso loro di accedere di nuovo alla struttura. Dunque, non solo non hanno visto il pareggio nel recupero, al 93°, ma si sono persi pure i supplementari decisivi e il gol di Frattesi che ha portato l'Inter in finale.

In un video ripreso con uno smartphone e condiviso sui social dall'edizione brasiliana dell'emittente TNT, si vede un gruppo di tifosi che discute con la sicurezza per cercare di rientrare a San Siro.