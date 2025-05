"Salis nervosa": Genova, il sondaggio è pazzesco

La partita di Genova è più aperta che mai. Un sondaggio realizzato dall’istituto Noto sondaggi certifica che lo scarto tra il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, e la candidata del centrosinistra, Silvia Salis, si è ridotto di oltre quattro punti. Adesso a dividere i due sfidanti in vista del voto del 25 e 26 maggio sono tre punti percentuali: Salis è accreditata del 50% dei consensi, Piciocchi del 47%. Un mese fa, Salis era avanti di sette punti e mezzo. Quanto alle coalizioni, il centrodestra al momento raccoglie il 47,5% dei voti contro il 49,5% dei progressisti. In questo caso il guadagno del centrodestra è stato di circa mezzo punto rispetto alla rilevazione precedente.

Annotazione importante: il 30% degli elettori ancora non ha deciso per chi votare. Piciocchi, attuale vicesindaco reggente, ha commentato con favore i numeri del sondaggio, ma ha invitato a non farsi distrarre dalle rilevazioni che usciranno da qui al voto. «Leggiamo con piacere i dati pubblicati oggi, ma per noi non cambia nulla. I genovesi non abboccano ai giochini e alle promesse buone solo per le campagne elettorali. Sanno bene chi lavora davvero per la città. Noi lavoriamo per Genova e continueremo a farlo ogni giorno con serietà, concretezza e spirito di servizio. Niente slogan vuoti, nessuna corsa personale».