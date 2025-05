Inter-Barcellona, raptus-Bergomi in diretta: "Tutta la partita!"

Se nella storia dei mondiali c’è Italia-Germania 4-3 all’Azteca, la partita del secolo, in quella della Champions League resterà scolpita nella memoria Inter-Barcellona 4-3, partita del secolo ventunesimo. Già il 3-3 dell’andata aveva fatto brillare gli occhi di tutti gli amanti del calcio, nessuno pensava che anche al Meazza i novanta minuti si sarebbero chiusi con 6 gol, 3 per parte. Il pari di Acerbi al 93’, un difensore in posizione di centravanti, è materia per letteratura sportiva degna del miglior Osvaldo Soriano. Davanti a tanta bellezza, anche un animo pacato come quello di Beppe Bergomi, commento tecnico di spalla al telecronista Fabio Caressa, ha trabordato di emozioni palpabili. Anzi, udibili.

Lo Zio ha perso il suo “aplomb” ed è diventato un tifoso quasi fanciullesco, tremante per l’impresa che l’Inter stava per compiere, ma che poteva anche sgretolarsi in un attimo. I giocatori del Barcellona, infatti, protestavano con l’arbitro per un presunto fallo ad inizio azione, che ha portato poi al gol del difensore interista. Bergomi è sbottato: “Ma Dumfries è davanti, ma non c'è niente. Che non si inventino niente. Tutta la partita che si lamentano quelli del Barcellona! Tutta la partita a lamentarsi! Questo gol è regolarissimo".