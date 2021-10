Italia, l'incantesimo si spezza con la Spagna: distrazione-Donnarumma e rosso di Bonucci, che spreco in Nations League

06 ottobre 2021 a

La striscia di risultati utili consecutivi dell'Italia si ferma a 37: contro la Spagna a San Siro è andata in scena una partita dai contorni a tratti irreale, con l'ambiente di San Siro che ha fatto il gioco delle furie russe. Quest'ultime, pur con assenze molto più pesanti e numerose di quelle azzurre, hanno trovato il prezioso aiuto dell'Italia, che nel primo tempo è stata a tratti disastrosa: errore in marcatura di Bastoni sul gol di Ferran Torres, papera di Donnarumma che per poco non si fa autogol, follia di Bonucci che rimedia due ammonizioni in un amen e raddoppio a tempo scaduto nel primo tempo.

Quanto accaduto a Donnarumma ha certamente condizionato gli azzurri: imbarazzante San Siro, che fischia l'ex portiere rossonero dal primo al novantacinquesimo minuto, togliendo serenità a tutto il gruppo. Pagare il biglietto per andare a contestare il giocatore decisivo nella vittoria di Euro 2020 è di una tristezza infinita, ma purtroppo era ampiamente annunciato alla vigilia: anzi, si è parlato quasi esclusivamente di Donnarumma e non della partita, che è poi finita malissimo. Un peccato, perché la Spagna piena di riserve e giovani era abbordabilissima, se in campo ci fosse stata la vera Italia: ma senza Chiellini in difesa e con Bernardeschi falso nove gli azzurri sono naufragati presto.

E dire che finché c'è stata parità numerica, l'Italia ha avuto alcune occasioni più o meno clamorose per segnare, salvo poi subire il raddoppio al 46'. Nella ripresa gli azzurri hanno retto e alla fine hanno riacceso la speranza col solito Chiesa, bravo a servire Pellegrini per il gol a porta vuota dell'1-2: nel finale, però, le furie rosse hanno retto e portato a casa la finale di Nations League.

