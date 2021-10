Gianluigi Donnarumma, fascia da capitano e non solo: così l'Allianz Stadium lo spinge verso la Juventus

10 ottobre 2021 a

a

a

Da San Siro all’Allianz Stadium, come cambiano le cose per Gianluigi Donnarumma. Lontano dai suoi ex tifosi rossoneri, profondamente delusi e decisi a contestarlo senza sosta in occasione della semifinale di Nations League persa per 2-1 contro la Spagna, il numero uno azzurro ha finalmente respirato un’atmosfera più sana. Anche perché il ct Roberto Mancini ha dato un segnale importante, affidandogli la fascia da capitano.

"Il calcio? Tenuto in piedi da Berlusconi e Moratti, ora si adegui". Caso-Donnarumma? Parla Leonardo

Il resto lo ha fatto il pubblico dell’Allianz Stadium, che lo ha accolto in maniera decisamente calorosa: tutt’altra storia rispetto a San Siro, anche perché molti tifosi bianconeri vorrebbero vederlo difendere i pali della Juventus nel prossimo futuro. Donnarumma ha risposto con un sorriso e ha ringraziato il pubblico per il sostegno applaudendo a sua volta: un momento che umanamente serviva al ragazzo, fischiato ingenerosamente in una partita della Nazionale, dopo aver contribuito in maniera decisiva alla vittoria di Euro 2020.

"Ha dato tutto fino all'ultimo giorno ma...". Donnarumma ricoperto di fischi e insulti? Cosa sa Stefano Pioli

Vedendo come lo ha accolto l’Allianz Stadium, già si vocifera di prove di flirt per un futuro in bianconero: ovviamente è troppo presto per parlarne, ma l’ipotesi resta sempre sullo sfondo, anche perché l’avventura di Gigio a Parigi non è partita nel migliore dei modi, dato che non si aspettava di fare il secondo di Keylor Navas.

Gigio, dopo i fischi il colpo più clamoroso? Pallone d'oro, la lista dei candidati: Donnarumma e altri quattro azzurri: il botto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.