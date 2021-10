Charles Leclerc come non lo avete mai visto: in auto... così. Una enorme sorpresa (sexy)

Lorenzo Pastuglia 12 ottobre 2021 a

Un ragazzo speciale per una fidanzata contentissima. Dopo le fatiche della Turchia — e il rammarico per il 3° posto alla portata, sfuggito per un errore di strategia nel finale di gara dagli uomini del box della rossa —, Charles Leclerc è subito volato in Italia dopo la gara per scendere di nuovo in pista in quel di Fiorano lunedì 11 ottobre, la pista di casa Ferrari a due passi dallo stabilimento di Maranello. Ma in auto non era solo, dato che con lui c’erano la fidanzata Charlotte Siné e la madre a bordo della triposto. Tanto l’entusiasmo, immortalato dalla compagna del numero 16 sui social con diverse foto e video. "Grazie per questa esperienza unica e magica", le sue parole. Al circuito emiliano erano presenti anche i giornalisti di Sky Sport F1, Carlo Vanzini e Davide Camicioli.

Quel podio sfuggito in Turchia

Leclerc ha anche parlato del recente GP dell’Istanbul Park: "La delusione c'è, in una stagione così difficile mi avrebbe fatto bene salire sul podio – il commento del monegasco ai microfoni di Sky Sport – In quel momento pensavo solamente alla vittoria, avevamo tanta adrenalina”. E ancora: "Lo scorso anno è stato molto difficile, ma da lì abbiamo iniziato a lavorare nel verso giusto. In Formula 1 non esistono miracoli, tutti lavorano per migliorare e ho la sensazione che la Ferrari stia crescendo più degli altri". A sei gare dalla fine il monegasco non perde la determinazione che lo spinge sempre ad avere un solo obiettivo: "Punto sempre alla vittoria, io punto a vincere tutte le sei gare rimanenti. Non penso sia realisticamente possibile, ma ci proverò come ho fatto in Turchia per iniziare il 2022 nel miglior modo possibile".

