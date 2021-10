Roberto Mancini, non solo paradisi fiscali: "Tira una brutta aria", bomba del Corsport sul Ct dell'Italia

12 ottobre 2021 a

Tra Roberto Mancini, la Nazionale e i tifosi dell'Italia sarebbe finita la luna di miele. Lo scrive Il Corriere dello Sport parlando del clima cambiato attorno alla squadra dopo il trionfo di Wembley. Si è tornati a discutere dell'Italia, in un modo che in alcuni casi non è piaciuto al Ct. Lo stesso Mancini pensava di poter godere di un credito più ampio dopo il successo agli Europei.

Il ct azzurro sta adesso vivendo il momento della critica, cosa che è accaduta a qualsiasi Nazionale nella storia e che adesso ha iniziato a muoversi anche nei confronti dei campioni d’Europa, per la prima volta nei tre anni di Mancini commissario tecnico. Dopo l’1-1 con la Bulgaria al Franchi e lo 0-0 in Svizzera, gli umori nel gruppo azzurro erano cambiati, soprattutto per gli attacchi a Immobile. Ne aveva parlato pubblicamente Jorginho, dando voce allo stato d’animo condiviso: "Noi crediamo nell’Italia, altri no".

Si è poi anche aggiunto il caso dei Pandora Papers. "Mancini non ha certo dissimulato la propria contrarietà per una storia lontana e scudata, riproposta con così tanta enfasi. Ha replicato anche all’Espresso. La linea è concordata con la moglie Silvia Fortini che è avvocato civilista", riporta sempre il Corriere dello sport. Sta di fatto che i primi dissapori dei sostenitori del club azzurro si stanno concentrando sull'ex bandiera di Sampdoria e Lazio.

