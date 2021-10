Tokyo 2020, uccisa a coltellate Agnes Tirop: un tremendo sospetto, da chi è stata ammazzata

13 ottobre 2021 a

a

a

Trovata morta Agnes Tirop, l'atleta arrivata quarta nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Il corpo della 25enne è stato rinvenuto nella sua casa nel centro di addestramento ad alta quota di Iten, nel Kenya occidentale. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la già due volte medaglia di bronzo nei 10.000 metri ai campionati del mondo e oro ai mondiali di cross-country sia stata colpita con un'arma da taglio all'addome.

Superbike, morto il cugino 15enne di Vinales. Orrorre in pista: cade e lo investono. Giallo sull'elisoccorso, scena agghiacciante

I sospetti ricadono sull'ex marito al momento irreperibile. I testimoni affermano di aver sentito una violenta lite tra i due poche ore prima del fattaccio. Ma nessuna pista è esclusa. "Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa - conferma in una nota l'Athletics Kenya-. Il Kenya ha perso un gioiello che è stato uno dei giganti dell'atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue prestazioni in pista". Tirop era infatti arrivata terza sia ai Mondiali del 2017 a Londra che in quelli giocati nel 2019 a Doha.

Spara perché vuole passare con l'auto: un morto e 4 feriti. L'ex del Bayer Leverkusen in fuga, orrore puro

Ad annunciare la triste notizia il responsabile del settore atletica della regione di Nairobi, Barnaba Korir: "La Tirop è stata trovata morta, accoltellata dal marito. Siamo vicini alla famiglia e agli amici". Un lutto che ha colpito l'intero mondo dell'atletica che piace una stella nascente.

Dramma Zamparini, ex patron del Palermo. Trovato morto il figlio, aveva solo 23 anni. "Nella sua stanza d'hotel a Londra": un giallo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.