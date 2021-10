Milan senza Theo Hernandez, rivoluzione Pioli: scelta estrema, con chi lo sostituisce

Lorenzo Pastuglia 14 ottobre 2021 a

Per l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ora c’è l’obbligo di fare delle scelte insidiose dopo i guai Maignan e Theo Hernandez scaturiti a inizio settimana. Se il lavoro più semplice, forse, sarà quello di scegliere chi giocherà tra i pali tra Tatarusanu e il neo arrivato Antonio Mirante, trovare un sostituto all’altezza del terzino francese sarà un compito molto difficile. Il tecnico parmigiano dovrà così reinventare la squadra, specie nelle sfide con Verona e Porto, fino a quando Theo non tornerà: a sinistra così, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe traslocare Davide Calabria.

Ballo-Touré ancora acerbo - Nonostante Florenzi e Ballo-Touré, specialisti rispettivamente dell’out destro e sinistro, siano stati presi come alternative, il senegalese è ancora piuttosto acerbo di presenze (112 minuti tra A e Champions e una sola gara da titolare, quella col Venezia risolta da Theo, entrato proprio al suo posto). Mentre Davide è cresciuto tantissimo e il vice-capitano, che ha quasi recuperato dal fastidio all’adduttore rimediato in Nazionale, lavora per essere titolare con il Porto. Probabile vedere Ballo-Touré contro l’Hellas sabato e Calabria in Champions, con Kalulu “fisso” a destra.

Calabria, non sarebbe la prima volta - E non sarebbe la prima volta di Calabria-mediano, trasformato già in quel ruolo a gennaio contro la Juve: Covid e infortuni avevano decimato il centrocampo rossonero, Davide se la cavò alla grande segnando anche un gol bellissimo. Castillejo è ai margini del progetto e non verrebbe considerato. Non sarebbe così un azzardo, dato che Pioli già in passato ha trovato delle carte sorprendenti, come quella di Kalulu centrale, con Kjaer e Gabbia k.o. e Tomori che era ancora in Premier. Dalla Primavera del Lione alla difesa rossonera, con persino il gol a Genova nel 2-2 contro i Grifoni. E fu un successo.

