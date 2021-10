Milan, Mike Maignan è l'ultimo della lista: record di infortunati in soli 2 mesi

Lorenzo Pastuglia 14 ottobre 2021 a

La iella si sta abbattendo sul Milan, che ha i cerotti e deve dare il massimo con gli uomini contati nelle prossime sfide. Col Verona non ci saranno Maignan, Theo Hernandez, Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, ma anche Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e l’ex Crotone Messias. Lo svedese lavora ancora a parte e proverà a esserci col Porto, mentre i due mediani, Krunic e Bakayoko, non dovrebbero accelerare il loro lavoro personalizzato. Lo stesso per precauzione potrebbe fare anche Davide Calabria: nessuna lesione per il terzino rossonero, ma un affaticamento all’adduttore che non va sottovalutato. Ai box anche Junior Messias, infortunatosi al retto femorale della coscia sinistra e out per almeno un mese.

Gli altri infortunati e la probabile formazione (obbligata) - Non ci saranno nemmeno Daniel Maldini, che ha subito un’infiammazione al tendine rotuleo nel ritiro dell’Under-20 italiana, e Alessandro Plizzari, il terzo portiere che ha bisogno ancora di tempo per recuperare dall’intervento al ginocchio. Con i veneti, dunque la formazione, il solito 4-2-3-1, sarà quasi obbligata: Tatarusanu tra i pali; Kalulu a destra con Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré (o Calabria se verrà convocato); Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic e Giroud, rientrante da titolare dopo il fastidio che gli aveva fatto saltare la trasferta di Bergamo. In alternativa, altrimenti, potrebbe essere Ante a giocare da prima punta, ruolo dove si sta comportando molto bene in questo avvio di stagione. I rossoneri, intanto, sono già arrivati a 13 lesionati da inizio stagione. Troppi. Tanto che alcuni tifosi milanisti si chiedono sui social se sia necessario andare a Lourdes per qualche miracolo…

