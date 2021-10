Flavio Briatore, "restate sintonizzati": clamoroso ritorno in Formula 1, il messaggio spazza via i dubbi

19 ottobre 2021 a

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Cantava così Antonello Venditti, un motivetto tanto amato dall’ex a.d. del Milan, Adriano Galliani, utilizzato quando Kakà tornò al Milan dal Real Madrid. Come la passione per la F.1 di Flavio Britatore, che ora sarebbe pronto al grande ritorno dopo le esperienze vincenti in Benetton e Renault. Da definire il suo ruolo, ma dovrebbe essere quello dedicato alle public relations, per creare contatti e avvicinare al Circus sempre più persone conosciute. Così scrive il Corriere della Sera: “L’accordo riguarderà l’intrattenimento nei GP, da vedere se sarà riservato solo a sponsor e invitati oppure se ci saranno iniziative anche per il pubblico”. In un video pubblicato su Instagram, l’ex team principal di Michael Schumacher e Fernando Alonso è insieme al presidente e Ceo della F1, Stefano Domenicali.

Tra le risposte anche quella di Christian Horner

Inequivocabili le poche parole pronunciate dai due manager italiani. “Restate sintonizzati – esordisce in inglese l’ex team principal della Ferrari – ci sarà molto divertimento per la prossima stagione in Formula 1″. Poi è la volta di Briatore: “Una nuova energia, una nuova potenza, una nuova emozione, Formula 1”, il suo breve commento, al fianco di Domenicali. Tra i commenti, anche quello del team principal della Red Bull, Christian Horner, che rispondendo al video su Instagram ha scritto: “È bello vederti di nuovo coinvolto”. Nella didascalia, il messaggio di Briatore recita così: “Un nuovo capitolo della Formula 1 sta per iniziare. Vi porteremo tutte le emozioni, lo spettacolo, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita”.

