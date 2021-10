Alex Di Giorgio corteggiato dalla tv: voci clamorose, ecco dove vorrebbe piazzarlo Signorini

19 ottobre 2021 a

"Dalla vasca alle passerelle”: la nuova vita del campione di nuoto Alex Di Giorgio potrebbe riservare una vera bomba. L'arrivo nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe dietro l'angolo. Condizionale d'obbligo, sempre. Ma si sa: le ipotesi sul programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, molto spesso, diventano realtà. Ed ora Alex, uno dei campioni più medagliati, svela qualcosa di sensazionale nel corso di Trends&Celebrities, su RTL102.5 News. Il campione di nuoto parla per la prima volta dopo mesi e mesi di silenzio. E dice: “Faccio il modello da qualche tempo, ma il nuoto resta la mia grande passione”, dice durante Trends&Celebrities. “Da 27 anni vivo con il sapore del cloro nel naso”, puntualizza. I numeri della sua carriera sono davvero straordinari: in dieci anni, dal 2008 al 2018, vince 35 medaglie (14 ori, 12 argenti, 9 bronzi).

Altre 45 medaglie portate a casa nei campionati di categoria. Alex Di Giorgio in vasca riesce a fare i 100 mt in 49 secondi (il record mondiale è di 46 secondi). Ma da pochi anni arriva lo stop, a quasi 30 anni. Di Giorgio definisce “virata” il suo cambio di vita. Ma da tempo si parla del suo approdo al Grande Fratello vip. “E' vero. Avevo fatto il provino ed ero stato preso. Poi non sono più andato", dice.

Ma quando Fredella rincara la dose e gli chiede se entrerà a dicembre nella casa del Gf vip lui risponde così: “Possiamo mettere una canzone?”. Alex Di Giorgio vuole proseguire a fare sport, ma strizza l’occhio anche a nuove avventure professionali. “La moda – dice – mi ha sempre affascinato”. Ed infatti sul suo profilo Instagram non mancano foto con il suo fisico statuario, in costume o in abiti eleganti. “Mi alleno molto. Adesso lo faccio soprattutto per me”, racconta durante la diretta. “Mi sono trasferito a Milano perché sono entrato in un’agenzia di moda”, racconta Di Giorgio. E poi capitolo amore: “Single. Mandiamo la pubblicità?”.

