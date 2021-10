Bayern Monaco, dramma-Covid per Nagelsmann: trasporto in aeroambulanza. Vaccinato, ma...

Leonardo Pastuglia 21 ottobre 2021 a

a

a

L'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, è stato trovato positivo al Covid. E non solo è stato costretto a saltare la sfida di Champions di mercoledì sera, 20 ottobre, sul campo del Benfica (con vittoria larghissima dei suoi per 4-0); ma che è stato anche posto in quarantena al suo arrivo in Portogallo. Così scrive in una nota il club bavarese: “Nonostante sia stato completamente vaccinato, Julian Nagelsmann, allenatore dell'FC Bayern Monaco, è risultato positivo al test per il Covid-19. L'allenatore tornerà a Monaco separatamente dalla squadra in aeroambulanza e si isolerà a casa”.

Va ad allenare in Arabia, fugge dall'Islam dopo 100 giorni. Paolo Tramezzani, un racconto sconvolgente

Salterà i prossimi impegni del Bayern

L’allenatore tedesco, così non potrà esserci per i prossimi impegni del Bayern Monaco: sabato in Bundesliga ci sarà la sfida contro l’Hoffenheim, mentre settimana prossima toccherà al Borussia Moenchengladbach in Coppa di Germania, quindi l'Union Berlin in campionato. A sostituirlo saranno gli assistenti Dino Toppmoeller e Xaver Zembrod, pronti come lo sono stati a Lisbona.

Le tagliano la testa a 18 anni: la sua colpa? Giocava a pallavolo: orrore in Afghanistan, ecco chi sono i talebani

La carriera di Nagelsmann

Cercato in passato anche dal Milan, prima della scelta di successo di confermare Pioli alla fine della stagione 2019-20, Nagelsmann ha allenato il Lipsia dal 2019 al 2021. E i risultati si sono visti eccome, dato che la squadra, che gioca anche in Champions, ha chiuso al 3° e 2° posto della classifica. Arrivando anche in semifinale in Europa nella stagione 2019-20 e in finale in Coppa di Germania lo scorso anno. Prima del Lipsia, però, l’allenatore tedesco ha allenato anche l’Hoffenhaim dal 2016 al 2019, facendo una lunga trafila prima da allenatore dell’Under-17 (2010-12), dell’Under-19 (2013-16) e come vice tra 2012-13.

"L'inferno". Le corna di Icardi? L'audio rubato di Wanda Nara: dettagli intimissimi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.