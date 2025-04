Bayern-Inter, il dolore di Frattesi dopo il gol: "C'è stato il suo zampino"

Il gol della gioia, quella che ha garantito la vittoria all’Inter contro il Bayern Monaco indirizzando il cammino nerazzurri in Champions League. Ma anche il gol della liberazione da un dolore che a inizio anno ha afflitto Davide Frattesi, dopo messi di dolore e sofferenza per la recente scomparsa della nonna. Il centrocampista ex Sassuolo ha dedicato a fine partita il gol alla donna, sostenendo che ci fosse “il suo zampino”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, con voce rotta dall’emozione, sottolineando quanto fosse legato a lei. Un gesto che ha toccato il cuore dei tifosi, un tributo sincero e commovente alla figura della nonna che tanto ha significato nella sua vita.

E ancora: "Nella mia vita ho sempre pensato di avere la testa come qualità migliore, che niente e nessuno potesse mai scalfirmi — ha detto ancora — Quando mi sono trovato davanti a questa cosa però non sono più riuscito ad andare avanti. Ero troppo legato a nonna. Non ero abituato a vederla così, è stato pesante. Ma stasera c'è il suo zampino e qualche strillo l'avrà tirato di sicuro". Dopo il pari con il Parma "ci hanno massacrati, ma lo spessore dell'Inter è forte, ampio, è tanto, stiamo andando avanti su tutti i fronti — ha aggiunto l’ex giocatore del Sassuolo — A volte non è facile mantenere continuità ma adesso bisogna tirare fuori tutto quello che abbiamo perché questo finale è troppo importante per noi".