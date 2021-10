Milan, record di infortuni. "Nuovi acquisti rottoneri", bordata su Pioli e Maldini

23 ottobre 2021 a

Il bollettino ultimo di casa Milan per Bologna è fatto di contrattempi e assenze che sembrano non finire mai. Sono nove i "rottoneri" adesso. Perché a Maignan e Plizzari (due portieri lungo degenti, tre mesi ciascuno), si sono via via aggiunti Florenzi, Messias, Theo Hernandez e Brahim Diaz colpiti dal virus, quindi Kessie bloccato da influenza e Rebic la cui caviglia non è ancora a posto. Ultimo della fila è Pellegri. C'è da interrogarsi, si chiede il Giorno, sull'usura di alcuni esponenti del recente mercato.

Il Milan ha bisogno di mettere da parte per il prossimo trittico italiano (Bologna fuori, Torino in casa, Roma all'Olimpico). "È sempre meglio intraprendere un viaggio impossibile che restare fermo" è la risposta del tecnico. "Dobbiamo imparare dai nostri errori" è l'ultimo richiamo del tecnico che ha le pedine contate e non soltanto per uno sgambetto del destino cinico e baro.

In materia una riflessione per la finestra del mercato di gennaio andrebbe fatta in largo anticipo, visto che già le partenze di Bennacer e Kessie per la coppa d'Africa "sono state messe nel conto e per questo motivo è arrivato in soccorso Bakayoko e magari anche il prenotato Adli potrebbe anticipare lo sbarco a Milano. Di sicuro l'utilità di Pellegri sarà un tema da affrontare", conclude il Giorno.

