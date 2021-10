Antonio Conte, quella voce clamorosa di un ritorno in Premier al Manchester United

25 ottobre 2021 a

Sirene inglesi per Antonio Conte. Dopo il 5-0 rimediato domenica all’Old Trafford con il Liverpool, allo United l'aria è tesissima e si prevedono scossoni a breve. A partire dalla panchina. Stando al Guardian, diversi giocatori dei Red Devils avrebbero messo in discussione Solskjaer e l'ex tecnico dell'Inter sarebbe pronto a discutere col club inglese un eventuale accordo.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma dall'Inghilterra le voci di un possibile ingaggio di Conte da parte dei Red Devils cominciano a farsi sempre più insistenti. L'ex allenatore di Juve, Chelsea e Inter solitamente preferisce non prendere le redini di una squadra a stagione in corso, ma per lo Utd potrebbe fare un'eccezione vista la grande occasione di tornare in Premier alla guida di un top club.

Occasione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Stando ai media inglesi, infatti, lo United a breve dovrebbe prendere una posizione ufficiale su Solskjaer comunicando eventuali decisioni sull'esonero o sulla conferma.

