Striscia la Notizia, Inter-Juve: ecco cosa c'era scritto sul pizzino consegnato a Bonucci da Allegri. Roba pesante

E come ogni lunedì, a Striscia la Notizia, arriva il tempo di Cristiano Militello, con la sua rubrica "Striscia lo Striscione", tutta dedicata agli avvenimenti sportivi del weekend. Non solo striscioni, che certo hanno un ruolo di rilievo, ma anche sfondoni, situazioni curiose e chi più ne ha più ne metta. L'ultima puntata della rubrica è stata trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, lunedì 25 ottobre.

Si parte dall'ultima gara in Italia di Valentino Rossi, il Gp di Misano, e da alcuni degli striscioni-tributo dedicati al Dottore. C'è chi scrive: "Grazie Vale, adesso la domenica dovrò andare dai parenti". Ma c'è anche chi cita l'ormai mitologico striscione dedicato a Francesco Totti all'ultima con la Roma: "Pure io speravo de morì prima", si leggeva a Misano.

Quindi si passa a Inter-Juve, il derby d'Italia e delle polemiche, finito 1-1 con un rigore un poco dubbio per i bianconeri negli ultimissimi minuti di gioco. Ed ecco che sulle tribune un tifoso nerazzurro sfotte i rivali: "Ha più punti Facchinetti sul labbro che Champions la Juve", chiaro il riferimento subito da Francesco Facchinetti, aggredito da Conor McGregor. Dunque, Striscia "rivela" il contenuto di un bigliettino consegnato a Leonardo Bonucci da Kaio Jorge, quando ancora la partita era sull'1-0 per l'Inter. "Leo, digli all'attaccanti che se non gli dà fastidio possono tirare anche in porta", è la reinterpretazione ironica di Striscia del pensiero di Allegri.

E ancora, nel servizio viene mostrata l'imperdibile - si fa per dire - esultanza di Mauro Suma per il primo gol da 40enne di Zlatan Ibrahimovic, quello che nella partita dello scorso sabato contro il Bologna ha fissato il punteggio sul 4-2 in favore del Milan. Infine c'è spazio per una serie di sfondoni in conferenza stampa dei mister e per una carrellata di arbitri travolti dai giocatori o inchiodati da violentissime pallonate.

