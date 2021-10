Pallone d'Oro, l'indiscrezione: "Chi ha vinto". Fuga di notizie, scippo all'Italia

28 ottobre 2021 a

Il Pallone d’Oro? Lo ha vinto Robert Lewandowski. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo Marca, che ha pubblicato la presunta classifica finale del premio, in base alle votazioni pervenute la settimana scorsa a France Football da parte di giornalisti, capitani e allenatori delle Nazionali. Nessuno si sarebbe mai aspettato che lo vincesse il polacco, ammesso e non concesso che Marca abbia davvero messo le mani sull’esito della votazione in largo anticipo.

Di certo Lewandowski avrebbe meritato il Pallone d’Oro nel 2020, quando però non è stato assegnato a causa della pandemia: e allora questa potrebbe essere una sorta di compensazione? Probabilmente Lionel Messi non sarà contento vedersi privare del riconoscimento dopo aver vinto il primo trofeo della sua carriera con l’Argentina. Messi sarebbe infatti arrivato secondo, mentre a completare il podio ci sarebbe Karim Benzema. Quarto Momo Salah, che pure sta giocando su livelli spaziali ormai da anni.

Soltanto quinto, invece, Jorginho: il centrocampista azzurro è stato dato a lungo tra i favoriti, ma secondo Marca sarebbe andato lontano dalla vittoria e anche dal podio. Evidentemente non gli sono bastate le vittorie dell’Europeo con l’Italia e della Champions League con il Chelsea. Sesto Kylian Mbappè, nono Cristiano Ronaldo e diciannovesimo Neymar: davanti a quest’ultimo anche Gianluigi Donnarumma (undicesimo) e Giorgio Chiellini (tredicesimo).

