Inter, Lewandowski infortunato: Barcellona caos, "protesta formale"

Vittoria al 98' per il Barcellona contro il Celta Vigo. Tre punti pesantissimi in ottica Liga, ma con più di un brivido in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter e con tanto veleno nella coda.

Nella 32esima giornata del campionato spagnolo, i blaugrana di Hansi Flick si confermano a tratti incontenibili in attacco ma decisamente perforabili in difesa. Ottima notizia, questa, per gli uomini di Simone Inzaghi che all'andata in Catalogna potrebbero anche vedere fuori dai giochi il super-bomber Robert Lewandowski. L'attaccante polacco è infatti uscito al 78' a causa di un problema muscolare al bicipite femorale e il suo recupero in vista del match del prossimo 30 aprile è tutt'altro che scontato.

I padroni di casa passano in vantaggio con Torres ma poi si vedono ribaltare il punteggio sul 3-1 dagli ospiti con un splendida tripletta di Borja Iglesias. Da lì il forcing dei catalani che con Olmo e Raphinha si portano sul pari e poi al 98' è lo stesso brasiliano con un rigore a regalare il successo alla capolista, momentaneamente a +7 sul Real Madrid secondo e in campo domani al Bernabeu contro l'Athletic Bilbao.

Alla vigilia della partita contro il Celta, in ogni caso, il Barcellona ha presentato una protesta formale contro il calendario che, sulla scia di quanto dichiarato già ieri dal tecnico Flick, viene ritenuto penalizzante. I catalani in una nota esternano il loro "disaccordo con i criteri stabiliti dalla Liga e dalla Federazione spagnola per quanto riguarda le date e gli orari di inizio delle partite della prima squadra. Riteniamo, come espresso venerdì dal nostro allenatore, al quale diamo il nostro pieno appoggio e con il quale siamo pienamente d'accordo, che gli organi di governo del calcio spagnolo dovrebbero essere più attenti nei confronti di squadre, come la nostra, che partecipano a tutte e tre le competizioni nella parte finale della stagione". "Questo - prosegue il comunicato - non è un problema nuovo e, senza minimizzare la difficoltà di organizzare un calendario con così tante partite, il Barcellona continuerà a difendere i propri interessi di fronte agli organi organizzativi del calcio nazionale e internazionale, affinché il calendario sportivo abbia più senso. A tal fine, il Barcellona presenterà un reclamo formale agli organi regolatori del calcio al fine di evitare situazioni che possano andare a discapito delle vere stelle del mondo del calcio, i giocatori". L'infortunio di Lewandowski non contribuirà di certo a rasserenare il clima.