Toto Wolff umilia Horner: "La pressione è perdere il padre a 14 anni". Mercedes-Red Bull, guerra totale

01 novembre 2021 a

a

a

Horner critica, Wolff risponde. Non è la prima volta in stagione e non sarà l’ultima. Il team principal di Milton Keynes ha sottolineato che, in questo 2021, Lewis Hamilton e Toto Wolff sono sottoposti ad una pressione mai vissuta prima d’ora e per questo mostrano segni di cedimento. Parole che hanno trovato la risposta dell’austriaco, che ricopre lo stesso ruolo di Horner ma in Mercedes: “Perdere il padre e sentirsi solo a 14 anni e senza un soldo, quella è pressione — commenta Wolff di fronte alla puntata della serie Netflix “Drive to Survive” — Lottare per un titolo mondiale non lo metto neanche sulla bilancia”.

Dramma in F1, muore in un incidente Antonia Terzi: addio all'ingegnera dietro alla guerra tra Ferrari e Williams

La frecciata a Horner di Wolff

“Qualcuno di noi davanti a un microfono o una telecamera crede di trovarsi a Hollywood e diventa un piccolo attore – ha proseguito Toto Wolff intervistato dal Daily Mail – e va benissimo per la F1, in qualità di azionista ne sono felice. Christian ha capito benissimo che è parte di un grande cast che è la F1 e perciò sfrutta questa situazione. Anche in passato Bernie Ecclestone cercava in tutti i modi di alimentare tutto ciò che poteva essere soap opera, soprattutto quando lo spettacolo in pista non era così esaltante”.

"Perché deve vincere Verstappen". Da Felipe Massa, un siluro contro Lewis Hamilton: giù la maschera

Il racconto dell’austriaco sulla sua adolescenza complicata

Wolff, poi, ha parlato delle difficoltà vissute da adolescente, che lo hanno forgiato nel profondo: “Mio padre non se ne è andato all’improvviso, ha avuto un tumore al cervello per dieci anni — racconta — Sono cicatrici che ti segnano nel profondo. Ancora oggi a volte mi sveglio con l’incubo e la sensazione di essere solo. Dopo quell’esperienza ho deciso e imparato che volevo essere indipendente e non contare su nessuno. Ognuno di noi ha la sua storia e le sue sofferenze, non sto cercando empatia o compassione. Semplicemente, lottare per un titolo mondiale, per quanto importante e cruciale, non sposta nemmeno l’ago della bilancia per me in termini di pressione”.

Lo riconoscete? Il campione del mondo si traveste e va in fabbrica: il finale è impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.