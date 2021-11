Zlatan Ibrahimovic, "sei uno zingaro": il coro dell'Olimpico che non tutti avevano sentito

01 novembre 2021 a

Dopo aver segnato il gol dell’1-0 con un bolide su punizione, Zlatan Ibrahimovic ha provocato lo stadio Olimpico, con parte dei tifosi che ci sono cascati con tutte le scarpe: non solo fischi, ma anche il coro “sei uno zingaro”. Allo svedese non ha creato alcun tipo di problema, anzi: “Più mi fischiano e più mi sento vivo. L’adrenalina è tutto - ha dichiarato a Dazn al termine del match vinto 2-1 dal Milan contro la Roma - ti porta tanto”.

“In una partita come questa - ha aggiunto - con uno in meno, non era facile ma abbiamo dimostrato grande carattere e capacità di saper soffrire. Oggi è stata una grande partita, bisogna continuare con questa fiducia e con questo ritmo”. Pur non essendo nella miglior condizione possibile, dato che è appena rientrato, Ibrahimovic si è confermato un fuoriclasse capace di fare la differenza in qualsiasi momento: oltre al gol su punizione, anche una rete annullata e un rigore procurato e trasformato da Kessiè.

Con quello segnato contro la Roma sono diventati 150 i gol in Serie A, 400 in totale considerando i vari campionati in cui ha militato nella sua carriera. “Ogni tanto faccio le sorprese - ha dichiarato in merito alla punizione vincente - oggi ho provato la punizione ed è entrata. Bisogna sempre provare. Il fallimento è parte del successo”.

